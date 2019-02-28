Как отправить письмо в СИЗО?

Когда человек попадает в СИЗО он становится отрезанным от всего окружающего мира. Причём это негативно влияет на его психику. Именно поэтому при возможности следует поддерживать его и писать письма. Особенно, если этот человек вам близок.

Возникает естественный вопрос, как написать письмо в СИЗО? При этом необходимо обращать внимание на большое количество различных нюансов и учитывать их. Ведь, тут важно соблюдать законодательство.

Следует помнить, что существует определенный порядок получения и отправки писем. Причём им следует обязательно руководствоваться. Ведь, все они подлежат цензуре.

Следует помнить, что письмо будет вскрыто, прочитано и проанализировано. Это происходит в целях безопасности. Поэтому этот момент важно учитывать.

Нужно помнить, что так как ФСИН письмо может быть вскрыто, то и нельзя сообщать все данные. А именно лучше всего не писать про фигурантов уголовного дела. Также не стоит упоминать о наркотиках, оружии и подобных вещах.

Не нужно говорить в письме об способах связи с арестованным, которые запрещены в ФСИН. Все эти моменты важно учитывать для того, чтобы избежать неприятных последствий по делу арестанта.