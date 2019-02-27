Мужское/женское на Первом канале

Сейчас большинство предпочитают просматривать телепередачи в интернете, нежели использовать телевиденье. Именно из-за этого большинство популярных программ, таких как Дом-2, Пусть говорят, Мужское/Женское можно легко посмотреть на ютюбе. Мужское и женское Первый канал — это популярная телепередача, где разбирают конфликты двух полов.

Основные ведущие программы — Дмитрий Гордон и Юлия Барановская. В этой передаче мужской взгляд на проблему вступает в открытый конфликт с женским мнением. На программе помогают решить все гендерные вопросы, которые возникают между двумя сторонами.

Каждое дело в индивидуальном порядке рассматривается экспертами и ведущими. Все нюансы и особенности любой ситуации выставляются на общее обозрение, тем самым завлекая для решения больше народу. Любой гость из зала сможет выразить свое мнение по той или иной проблеме. Кроме того, любое мнение все участники выслушают, даже если оно противоречит их идеям.

На данную передачу приходят уже совсем потерянные люди, у которых забрали последнюю надежду. Именно от зрителей, ведущих и экспертов они хотят получить помощь. Каждый из ведущих по-разному относится к любым ситуациям, поэтому некоторых гостей они могут поддержать, а других вразумить.

Телепередача выходит в 16:00 на Первом канале. В студии могут решаться семейные вопросы или восстанавливать справедливость. К примеру, очень часто на программу приходят родители, которые не могут поделить своих детей. Также частыми гостями становятся жертвы насилия, которым не смогли помощь правоохранительные органы.

У передачи уже несколько лет держаться высокие рейтинги, что подтверждает интерес зрителей.