Новости спорта. Актуальные события

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Самые популярные виды спорта в мире

Существует множество разнообразных видов спорта, каждый из которых заслуживает особого внимания. Рассмотрим топ-10 самых популярных видов спорта:

Футбол. Этот спорт уже давно является самым популярным в мире. На данный момент это самая распространенная игра в мире. Многие мужчины предпочитают не только смотреть на это соревнование, но и непосредственно в нем участвовать. Теннис. Большой теннис заслуживает особого внимание, ведь на удивление занимает второе место по популярности в мире. Для игры используют обычно ракетки и мячики, а играют на траве или корте с твердым покрытием. Благодаря своей масштабности, большой теннис намного зрелищнее, нежели настольный. Крикет. В данной разновидности спорта используют мяч и биту. Очень часто крикет фигурирует в зарубежных фильмах и сериалах. Основная цель — заработать больше очков, нежели соперник. Бейсбол. Еще один вид спорта, где используют биту и мячик. Если крикет больше популярен в азиатских странах, то бейсбол распространен в США и Канаде. Настольный теннис. В отличие от большого тенниса, в настольный играют на столе, разделенном сеткой. Мячик отбивают небольшими ракетками, и он не должен вылететь за пределы поверхности.

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