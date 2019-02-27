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Новости спорта. Актуальные события

Новости партнеров от 27.02.2019

Спортивные новости всегда отличаются интересными событиями. Многих такой контент наполняет дополнительной мотивацией, ведь можно посмотреть на достижение действительно выдающихся личностей, которые добились всего сами. Новости спорта — это не просто еще один новостной ресурс, а действительно нужный сайт, на котором каждый сможет найти контент для себя.

Самые популярные виды спорта в мире

Существует множество разнообразных видов спорта, каждый из которых заслуживает особого внимания. Рассмотрим топ-10 самых популярных видов спорта:

  1. Футбол. Этот спорт уже давно является самым популярным в мире. На данный момент это самая распространенная игра в мире. Многие мужчины предпочитают не только смотреть на это соревнование, но и непосредственно в нем участвовать.
  2. Теннис. Большой теннис заслуживает особого внимание, ведь на удивление занимает второе место по популярности в мире. Для игры используют обычно ракетки и мячики, а играют на траве или корте с твердым покрытием. Благодаря своей масштабности, большой теннис намного зрелищнее, нежели настольный.
  3. Крикет. В данной разновидности спорта используют мяч и биту. Очень часто крикет фигурирует в зарубежных фильмах и сериалах. Основная цель — заработать больше очков, нежели соперник.
  4. Бейсбол. Еще один вид спорта, где используют биту и мячик. Если крикет больше популярен в азиатских странах, то бейсбол распространен в США и Канаде.
  5. Настольный теннис. В отличие от большого тенниса, в настольный играют на столе, разделенном сеткой. Мячик отбивают небольшими ракетками, и он не должен вылететь за пределы поверхности.

Всю информацию из мира спорта можно узнать на новостном портале. Здесь только свежие новости.

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