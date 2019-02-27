Расходомер воздуха. Критерии выбора

Расходомер воздуха используется для определения количества проходящего воздуха в одном месте. Кроме того, такая аппаратура способна определить не только параметры воздуха, но температуру и давление. Используют датчик обычно в двигателях. Выбрать один из таких приборов можно из этого списка.

Датчик измерения воздуха имеет в своей конструкции две платиновые нити, которые во время работы нагреваются электрическим током. Изменения тока, что проходят через нить, определяют количество воздуха, что поступает в двигатель. Обычно этот датчик устанавливают в промежуток между шлангом и фильтром.

Разновидности расходомера воздуха

Каждая модель отличается определенным принципом работы:

Тепловой. В данном случае расход определяется по скорости передвижения, что происходит в данной среде. В такой конструкции нагреваться может либо поверхность, либо внутренний элемент.

Вихревой. Элемент расположен в трубе, в которой происходят завихрения. Именно по этим изменениям и определяется расход. Применяется для вычисления воды, паровых газов и воздуха.

Переменного давления. На исчисляемом зонде возникают перепады давления, по которым и определяется расход. Отлично подходит для измерения паров, жидкости и газов.

Данный датчик используется для определения расхода топлива. Также данные помогают определить значение режимной точки двигателя.

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