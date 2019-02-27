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Новостной портал “Акценты”

Новости партнеров от 27.02.2019

На страницах поисков часто встречаются новостные порталы. Благодаря им, человек запросто узнает все события, что произошли за последнее время. Акценты — один из таких новостных порталов, где каждый сможет найти интересные события Украины и всего мира.

Данный ресурс отличается простым и минималистичным дизайном. Здесь не встретятся яркие вставки и надоедливая контекстная реклама, а только будут важные новости. На портале есть шесть основных новостных категорий:

  1. Политика. Политические новости всегда пользовались особым спросом. В этой категории пользователи смогут найти информацию о политических деятелях и других государственных изменениях.
  2. Экономика. Изменения экономической стороны страны сильно влияют на обычную жизнь любого гражданина. Поэтому стоит регулярно просматривать данный раздел, дабы быть в курсе всех новостей из мира экономики. Кроме того, это поможет правильно распоряжаться своими финансами.
  3. Общество. Резонансные дела, такие как массовые ДТП или споры в международных конкурсах, можно встретить именно в этом разделе. Здесь пользователь найдет всю информацию о событиях, которые вызвали общественный интерес.
  4. Происшествия. Все негативные события, что происходили в последнее время, собраны в этой категории.
  5. Мир. Здесь есть все мировые новости, но зачастую появляется информация про Россию и их политических деятелей.
  6. Развлечения. Здесь встречаются статьи про технологический прогресс, жизнь мировых и отечественных звезд, а также другие развлекательные новости.

Портал “Акценты” предоставляет только свежую и правдивую информацию. Также здесь можно выбрать случайную новость, если не знаете чего хотите. Для каждого найдется своя интересная информация.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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