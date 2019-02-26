Популярные компьютерные новинки всех времен

Для хорошего отдыха после работы многие предпочитают компьютерные игры. Игровой мир постоянно пополняется новинками, которые порадуют каждого геймера. Узнать о всех новинках можно на Игровом портале.

Компьютерные порталы постоянно пополняются различными новинками. Но есть несколько игр, которые были популярные последние несколько лет. Рассмотрим список этих игр:

Эта игра напоминает чем-то конструктор, где нужно сложить из квадратных блоков что-то одно. После релиза появился многопользовательский режим, и игроки смогли строить целые города. Diablo III. Эта игра стала самой популярной в 2012 году. Каждый игрок должен проходить определенные квесты и получать за это награды. Dota 2. Это многопользовательская игра, где суть — уничтожить “крепость” соперников. Игрок должен вместе со своей командой победить врагов. Карта как-раз подходит для массовых сражений и засад. По данной игре проводится множество турниров. Данная игра представляет собой отдельную вселенную, где все события относятся к Первой Великой войне. Вселенная получила огромную популярность, поэтому активно начала использоваться в книгах, фильмах, комиксах. Ведьмак. Это компьютерная игра, которая была создана по сюжету знаменитой серии романов Анджея Сапковского. События происходят после того, как главный герой Геральт получает амнезию, поэтому ему нужно заново обучаться своему ремеслу.

В данном списке были представлены лучшие новинки игрового мира за последние десять лет. Несмотря на такое разнообразие игр, разработчики продолжают удивлять геймеров своими произведениями. Поэтому чтобы не пропустить интересную новинку, стоит постоянно следить за игровой индустрией.