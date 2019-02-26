Криптовалюта Биткоин. Основные параметры

Постепенно в современном мире простые деньги заменяются на электронные, а именно на криптовалюту. Наиболее популярная из них — Bitcoin. Узнать больше об этой криптовалюте можно здесь https://www.megaxchange.org/articles/bitcoin/.

Данная валюта уже давно существует на виртуальных просторах, только относительно недавно ее скачок был настолько велик, что создал мировой ажиотаж. Многие предпочитают именно этот тип денежных средств, считая его более надежным.

У данной валюты есть множество преимуществ:

Отсутствие комиссии. Транзакции с этой валютой обычно бесплатны или имеют минимальную комиссию, поэтому выводить суммы можно без особых потерь.

Безопасность. Криптовалюты надежно защищаются, используя проверенную криптографию.

Защита частной жизни. Передавать биткоины можно на любой адрес и кому-угодно. На эту валюту не распространяются санкции.

Постоянный контроль. В отличие от обычной налички или платежных карт, криптовалюту можно выводить в любое удобное время. Для этого не нужно стоять долгие и скучные очереди.

Быстрые переводы. Если заказывать перевод в банке, то он может затянуться на несколько дней. Заказывая перевод криптовалюты, весь процесс затянет от силы несколько минут.

Чтобы получить данную валюту не нужно что-то покупать. Достаточно установить на компьютер программу, которая будет самостоятельно добывать все финансы. Пока пользователь спит — деньги капают.

Для обмена биткоина на обычные деньги используют обменники. Но, прежде чем выбирать этот вариант, нужно помнить, что придется зарегистрироваться, что займет достаточно времени.

Также есть множество других ресурсов, где можно быстро обменять криптовалюту на обычные деньги.