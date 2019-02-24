Теннисный турнир. Основные моменты

Спортивные события редко кого оставляют в стороне. Относительно недавно проходили первые дни кубка федерации по теннису. В этих событиях принимали участие украинские спортсмены, а более подробно о них узнать можно здесь http://www.nikopol-online.info/pervye-dni-kubka-federacii-po-tennisu-dlya-ukrainskoj-sbornoj.

В феврале этого года в Польше начались первые дни по теннисному турниру. Соревнования проходили между первой группой в евро-африканском подразделении. По результатам первых двух дней, для украинских спортсменок все оказалось довольно хорошо. На первый день спортсменка встретилась со шведками и принесла своей команде победу. В дальнейших соревнования украинские спортсменки уступали своим противникам в одиночных играх.

По итогу двух дней, в первом дне получила победу Даяна Ястремская, а во втором — Марта Костюк. Решающим матчем второго дня стал парный сет, где украинки одержали победу над своими соперницами.