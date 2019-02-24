Отличия современных навесов из поликарбоната

Поликарбонатные навесы успешно используются на дачах. Разнообразие такой продукции приятно удивляет. Каждый представитель целевой аудитории может внимательно изучать доступную продукцию, принимая во внимание ее основные характеристики.

Основные особенности поликарбонатных навесов

На строительном рынке используется поликарбонат из первичного и вторичного сырья, причем это влияет на стоимость продукции. Нужно понимать, что первичное сырье признано наиболее надежным, прочным, благодаря чему его использование предполагает максимально возможную выгоду.

При этом поликарбонат бывает монолитным и сотовым. В первом случае предполагается использование однородной литой плиты, а во втором – полых листов с ребрами жесткости. Сотовые панели предлагаются по более доступной цене, но их нельзя считать функциональными и практичными. На навес из поликарбоната цена оптимальная устанавливается, вследствие чего покупка оказывается целесообразной.

Преимущества поликарбонатных навесов

Выбирая поликарбонатные навесы, можно отметить следующие значимые преимущества:

сочетание легкости и прочности, причем конструкция будет отличаться оптимальной формой и жесткостью благодаря металлическому каркасу и трубчатому профилю прямоугольной формы;

оптимальная несущая способность, вследствие чего навесы успешно выдерживают обильные снегопады, ливни, порывистые ветра;

пропускание светового потока, благодаря чему гарантируется комфорт и удобство использования навеса (прозрачность часто достигает 80%);

красивое дизайнерское исполнение, разнообразие форм и габаритов, вследствие чего поликарбонатные навесы можно использовать во многих ситуациях.

Применение поликарбонатных навесов оказывается целесообразным.