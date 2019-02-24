Особенности получения кредита под залог автомобиля

Многие люди задумываются о том, как получить кредитные средства под залог автомобиля. Именно этот способ оказывается наиболее приоритетным для тех, кто не хочет рисковать собственным жильем и готов оформить кредит при наличии автомобиля.

Особенности автоломбарда

Обращаясь в компанию Creditline, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, можно рассчитывать на успешное получение кредитных средств. Важно понимать, что автомобиль будет тщательно осмотрен, ведь его техническое состояние должно быть исправным. При этом нужно понимать, что сотрудники принимают только новые и относительно поддержанные машины. Например, слишком старый автомобиль не может быть предметом залога. Такие аспекты целесообразно учитывать, но при этом размер и срок кредита можно узнать только в индивидуальном порядке и после оценки состояния транспортного средства. Для каждого автомобиля обязательно проводят оценку его стоимости, экспертизу технического состояния и юридическую проверку, после чего решаются финансовые вопросы.

Преимущества получения кредита под залог машины

Получая кредит под залог транспортного средства, можно отметить следующие явные преимущества:

индивидуальный подход к каждому клиенту, благодаря чему можно ориентироваться на успешное решение существующего вопроса;

квалифицированные сотрудники организации могут оказать успешную поддержку при решении существующего вопроса;

гарантируется успешное и безопасное решение документальных вопросов;

кредитные средства предлагаются на оптимальный срок;

действуют низкие процентные ставки, причем скрытые платежи исключены;

конфиденциальность.

Нужно понимать, что при обращении в автомобильный ломбард можно успешно и безопасно решить финансовые проблемы.