СМИ62 — новостной портал из жизни Рязани

Новости — это важная часть любой жизни. Человек должен постоянно узнавать все события мира, дабы быть в курсе всех новостей. СМИ 62 (http://smi62.ru ) — этой сайт, что рассказывает о событиях, произошедших за последнее время в Рязани.
Основная информация
На сайте представлено несколько разных категорий, где можно найти только свежие новости за последнее время. К основным колонкам относят:
- Происшествия. В данном разделе можно найти все криминальные новости города и разные другие неприятные события. Все ДТП, убийства и судовые решения можно найти именно в этой категории.
- Политика. Само название рубрики говорит за себя. Все знают, что это одна из трех самым обсуждаемых тем. Здесь можно найти информацию про политических деятелей Рязани.
- Культура. Эта рубрика рассказывает о культурных событиях, произошедших за последнее время в городе. К примеру, относительно недавно была презентация 9 тома книги “Солдаты Победы. 1941-1945гг.”.
- Общество. Здесь рассказано об общественных событиях. К примеру, есть информация о прошедших общественных мероприятиях и деятельности этих организаций.
- Экономика. Деньги — важная составляющая любой жизни, поэтому многих интересует именно эта категория. Благодаря ей можно узнать финансовые мировые изменения, что в дальнейшем поможет получить прибыль.
- Спорт. За достижениями спортсменов интересно наблюдать со стороны, особенно если они уроженцы Рязани.
- Афиша. Здесь выкладывают предстоящие мероприятия.
- Телепрограмма.
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