Где купить Сирену С-28

Во время чрезвычайных ситуаций, очень важно оповестить об этом всех. Для этого используют сирены, которые используются для подачи сигнала. Приобрести сирена С-28 купить можно здесь.

Сирена С-28 — это сигнальное устройство, которое используется для подачи звуковых предупреждений. Данное оборудование стараются устанавливать в сухих местах. Такие условия требуются, чтобы продлить срок годности устройства. Лишняя влажность может привести к поломке аппарата, поэтому его устанавливают не на открытых местностях.

К особенностям сирены с-28 относят:

• Работа на больших температурных диапазонах.

• Установка в закрытых промышленных помещениях. Обычно для этого подходят заводские цехи или другие помещения на крупных предприятиях.

Данное устройство также можно включить дистанционно, только с помощью пускового устройства. Всю аппаратуру устанавливают на специальной площадке. Крепеж проводят с помощью болтов.

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