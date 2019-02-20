Все о породах собак

Выбор и уход домашнего животного — это огромная ответственность. Прежде чем заводить нового члена семьи, нужно тщательно рассмотреть все нюансы понравившейся породы. Такую подготовку обычно проводят перед тем, как завести собаку. Чтобы узнать всю информацию о породах и правилах ухода, обращаются на данный ресурс https://sobaka.guru. Здесь подробно рассказывают об уходе за животным, его привычках и других особенностях содержания.
Топ-5 популярных пород собак
В современном мире выведено множество разновидностей пород собак. Рассмотрим список самых популярных представителей семейства собачьих:
- Йоркширский терьер. Это маленькая порода собак, которая отличается своей игривостью и дороговизной. У йорка шикарная шерсть, на которую постоянно навешивают различные бантики и украшения. Это игривая порода, которой требуется много внимания и активности.
- Чихуахуа. Это еще одна миниатюрная порода собак. Они очень дружелюбны и будут забирать все свободное время хозяина. Эта порода не привередлива в уходе, не требующая изысканной еды и больших нагрузок. Приспосабливается к любым квартирным условиям.
- Немецкая овчарка. Это уже представитель больших и сильных собак. Данная порода часто участвовала в разных сражениях, что говорит только об исключительных умственных способностях собаки. Очень часто заводят данную породу для охраны дома.
- Мопс. Это представитель маленьких собак, которые очень ленивы. В отличие от других пород, они предпочитают валяться с хозяином на диване, нежели бегать на улице.
- Такса. Видя данную породу, у многих возникает ассоциация с маленькой сосиской. Хоть размеры у собаки небольшой, но характер достаточно бесстрашный. Это животное не побоится напасть на массивного врага.