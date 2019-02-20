Покупка детских игрушек. Критерии выбора

Чтобы порадовать маленького ребенка, достаточно купить ему хорошую игрушку. Ну кто из родителей откажется от такого предложения? Приобрести игрушки популярных брендов можно здесь https://toys-kiev.com.ua/.

Правила покупки детских игрушек

Большинство родителей привыкли выбирать первую попавшуюся игрушку, не обращая внимание на ее особенности. Чтобы правильно выбрать безопасное развлечение для малыша, стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Ограничения. На любой коробке часто указывают возрастные ограничения. Очень важно обратить внимание на этот указатель, ведь в комплекте могут находиться мелкие элементы, которые маленький ребенок сможет проглотить.

Материал. Не рекомендуется покупать маленьким детям мягкие игрушки из натуральных материалов. Для покупки подходят изделия из простой ткани.

Форма. Очень важно для маленьких детей выбирать изделия, на которых не будет острых выпуклостей. Именно эти детали могут навредить малышу.

Качество конструкции. Перед покупкой лучше проверить изделие, дабы оно не имело явных повреждений и поломанных деталей.

Музыкальное сопровождение. Для маленького ребенка лучше покупать игрушки, которые не будут издавать громких и резких звуков. Такая особенность может сильно напугать малыша.

Цвет. Внешний вид у игрушки должен иметь естественный оттенок, чтобы не травмировать ребенка своим ярким цветом. Кроме того, в таких игрушках очень часто используются вредоносные красители.

Аромат. Если от игрушки исходит резкий и неприятный запах, то такое изделие нежелательно покупать, так как велик шанс в его составе увидеть ядовитые вещества.

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