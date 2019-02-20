Покупка детских игрушек. Критерии выбора

Чтобы порадовать маленького ребенка, достаточно купить ему хорошую игрушку. Ну кто из родителей откажется от такого предложения? Приобрести игрушки популярных брендов можно здесь https://toys-kiev.com.ua/.
Правила покупки детских игрушек
Большинство родителей привыкли выбирать первую попавшуюся игрушку, не обращая внимание на ее особенности. Чтобы правильно выбрать безопасное развлечение для малыша, стоит обратить внимание на следующие нюансы:
- Ограничения. На любой коробке часто указывают возрастные ограничения. Очень важно обратить внимание на этот указатель, ведь в комплекте могут находиться мелкие элементы, которые маленький ребенок сможет проглотить.
- Материал. Не рекомендуется покупать маленьким детям мягкие игрушки из натуральных материалов. Для покупки подходят изделия из простой ткани.
- Форма. Очень важно для маленьких детей выбирать изделия, на которых не будет острых выпуклостей. Именно эти детали могут навредить малышу.
- Качество конструкции. Перед покупкой лучше проверить изделие, дабы оно не имело явных повреждений и поломанных деталей.
- Музыкальное сопровождение. Для маленького ребенка лучше покупать игрушки, которые не будут издавать громких и резких звуков. Такая особенность может сильно напугать малыша.
- Цвет. Внешний вид у игрушки должен иметь естественный оттенок, чтобы не травмировать ребенка своим ярким цветом. Кроме того, в таких игрушках очень часто используются вредоносные красители.
- Аромат. Если от игрушки исходит резкий и неприятный запах, то такое изделие нежелательно покупать, так как велик шанс в его составе увидеть ядовитые вещества.
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