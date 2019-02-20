Разновидности кондиционеров. Как правильно выбрать?

Кондиционер — важный элемент любого помещения, благодаря которому можно регулировать температуру в комнате. Чтобы приобрести качественный товар достаточно перейти на сайт.

Особенности кондиционеров

Кондиционер — это техническое устройство, что используется для поддержания оптимальной температуры в помещении. Самая частая причина покупки данной конструкции — создание прохлады в жаркое время года. Устройства с нагревательными элементами помогают не только снижать температуру, но и повышать ее в холодное время года.

Обычно все представляют кондиционер в виде сплит-системы, которая устанавливается на поверхность стены. На самом деле разновидностей данного устройства достаточно много, но выделяют несколько основных:

Сплит системы — это конструкции, что состоят из двух частей внутренней и внешней установки. В наружной части обычно установлены конденсатор и компрессор, а во внутренней — вентилятор.

Мобильный кондиционер. Под данными конструкциями подразумевают устройства, которые не нуждаются в установке. Эта система имеет упрощенный монтаж и простое обслуживание, но при этом достаточно дорогое.

Оконные. Эти системы состоят из одного блока, который устанавливают непосредственно в окне или стене.Данная конструкция достаточно дешевая и легкая в установке, но при этом шумная в работе, а также значительно уменьшает освещение комнаты из-за своих габаритов.

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