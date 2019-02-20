Организация доставки продукции от профессионалов

Чтобы осуществлять перевозки, многие начинают искать транспортно- экспедические компании. Этот сайт расскажет о всех нюансах работы и других особенностях перевозок.
Общая информация
“Континент Лоджистик” — это транспортная компания, что предоставляет список услуг по грузоперевозке на внутреннем рынке. Организация занимается транспортными и логистическими услугами: таможенное оформление, управление поставками, импортное и экспортное сопровождение и другие виды. Подробнее узнать можно здесь.
Компания предоставляет следующие услуги по грузоперевозке:
- Автомобильные перевозки по территории России. Здесь пользователь сможет заказать полную перевозку товаров по всей стране, вместе с оформлением документов и доставкой до определенного места. Перевозки выполняют на расстояние до 3 тыс. км от портового города. Транспорт подается спустя час после оформления заявки.
- Международные автомобильные перевозки. Данная организация занимается перевозками товаров в большинство европейских стран. К этим странам относят: Финляндия, Польша, Германия, Австрия и другие. Отправка проводят из крупнейших городов России. Наиболее популярные отправки: Европа-Россия (время доставки — 8 дней), Турция-Россия (время в пути — 12 дней).
- Перевозка сборных грузов в зарубежные страны. Компания занимается перевозками стран ближайшего зарубежья, к ним относят: Европа, Юго-Восточная Азия, Америка. На выбор предоставляют несколько видов транспорта для перевозки: паром, авто, железнодорожный транспорт.
- Морские отправки. Компания предлагает заказчикам отправку груза морским транспортом. Этот вариант является достаточно выгодным, если груз большой протяженности или построен специальный маршрут доставки.
- Авиаперевозки. Для этого способа перевозки используют самолеты. В случае заказа данной услуги, груз будет доставлен быстро.
Все представленные услуги по грузоперевозке предлагает компания “Континент Лоджистик”. На данном ресурсе только выгодные тарифы по перевозке, а также хорошее и качественное обслуживание.