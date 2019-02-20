Организация доставки продукции от профессионалов

Чтобы осуществлять перевозки, многие начинают искать транспортно- экспедические компании. Этот сайт расскажет о всех нюансах работы и других особенностях перевозок.

Общая информация

“Континент Лоджистик” — это транспортная компания, что предоставляет список услуг по грузоперевозке на внутреннем рынке. Организация занимается транспортными и логистическими услугами: таможенное оформление, управление поставками, импортное и экспортное сопровождение и другие виды. Подробнее узнать можно здесь.

Компания предоставляет следующие услуги по грузоперевозке:

Автомобильные перевозки по территории России. Здесь пользователь сможет заказать полную перевозку товаров по всей стране, вместе с оформлением документов и доставкой до определенного места. Перевозки выполняют на расстояние до 3 тыс. км от портового города. Транспорт подается спустя час после оформления заявки.

Международные автомобильные перевозки. Данная организация занимается перевозками товаров в большинство европейских стран. К этим странам относят: Финляндия, Польша, Германия, Австрия и другие. Отправка проводят из крупнейших городов России. Наиболее популярные отправки: Европа-Россия (время доставки — 8 дней), Турция-Россия (время в пути — 12 дней).

Перевозка сборных грузов в зарубежные страны. Компания занимается перевозками стран ближайшего зарубежья, к ним относят: Европа, Юго-Восточная Азия, Америка. На выбор предоставляют несколько видов транспорта для перевозки: паром, авто, железнодорожный транспорт.

Морские отправки. Компания предлагает заказчикам отправку груза морским транспортом. Этот вариант является достаточно выгодным, если груз большой протяженности или построен специальный маршрут доставки.

Авиаперевозки. Для этого способа перевозки используют самолеты. В случае заказа данной услуги, груз будет доставлен быстро.

Все представленные услуги по грузоперевозке предлагает компания “Континент Лоджистик”. На данном ресурсе только выгодные тарифы по перевозке, а также хорошее и качественное обслуживание.