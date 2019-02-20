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Образование в США. Основные моменты

Новости партнеров от 20.02.2019

Соединённые Штаты Америки — это страна-гигант, куда мечтают попасть многие. Здесь можно встретить знаменитостей, увидеть новые технологии собственными глазами, а рабочие могут получать приличную зарплату.

Многие мечтают получать образование именно в этой стране, особенно после просмотров американских сериалов, где школьное время показано с интересной стороны.

Кроме привлекательной телевизионной картинки, образование в США отличается своим качеством и упрощенной программой.

Для жителей страны и гостей есть шесть вариантов получения образования:

  • Канигулярные программы. Это обычно языковые каникулы в США, где ученик сможет подтянуть свои языковые знания и изучать культуру страны.
  • Среднее образование. Это обычные школы, куда могут ходить дети от5 до 18 лет.
  • Языковые курсы. На данных занятиях каждый может подтянуть свой уровень английского или других языков.
  • Профессиональное образование. Схожие на отечественные колледжи или училища. Заниматься могут люди с 18 лет.
  • Высшее образование. В простонародье это обычные институты.
  • Летние программы при университетах.

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