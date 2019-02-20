Образование в США. Основные моменты

Соединённые Штаты Америки — это страна-гигант, куда мечтают попасть многие. Здесь можно встретить знаменитостей, увидеть новые технологии собственными глазами, а рабочие могут получать приличную зарплату.
Многие мечтают получать образование именно в этой стране, особенно после просмотров американских сериалов, где школьное время показано с интересной стороны.
Кроме привлекательной телевизионной картинки, образование в США отличается своим качеством и упрощенной программой.
Для жителей страны и гостей есть шесть вариантов получения образования:
- Канигулярные программы. Это обычно языковые каникулы в США, где ученик сможет подтянуть свои языковые знания и изучать культуру страны.
- Среднее образование. Это обычные школы, куда могут ходить дети от5 до 18 лет.
- Языковые курсы. На данных занятиях каждый может подтянуть свой уровень английского или других языков.
- Профессиональное образование. Схожие на отечественные колледжи или училища. Заниматься могут люди с 18 лет.
- Высшее образование. В простонародье это обычные институты.
- Летние программы при университетах.