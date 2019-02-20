Образование в США. Основные моменты

Соединённые Штаты Америки — это страна-гигант, куда мечтают попасть многие. Здесь можно встретить знаменитостей, увидеть новые технологии собственными глазами, а рабочие могут получать приличную зарплату.

Многие мечтают получать образование именно в этой стране, особенно после просмотров американских сериалов, где школьное время показано с интересной стороны.

Кроме привлекательной телевизионной картинки, образование в США отличается своим качеством и упрощенной программой.

Для жителей страны и гостей есть шесть вариантов получения образования: