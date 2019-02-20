Мужские стильные рубашки. Как выбрать?

В мире нет такого мужчины, которому не шли бы рубашки. Эта часть гардероба отлично подчеркивает любую фигуру. Если правильно подобрать фасон, то можно скрыть все недостатки, при этом акцентировать внимание только на положительных сторонах. Приобрести мужские рубашки можно на этом портале.

Как правильно выбрать рубашку

Несмотря на универсальность данной части гардероба, все же нужно придерживаться нескольких правил при выборе рубашки. Главная особенность любой одежды — цвет. Чтобы выглядеть более элегантно, мужчине стоит выбирать рубашку однотонного цвета. Если выбирают одежду под деловой стиль, то нежелательно использовать рубашки ярких оттенков.

На классических сорочках часто можно увидеть небольшие узоры: мелкая клетка, горошек или полоски. Для делового стиля лучше выбирать однотонные рубашки, предпочтительнее белого, черного или голубого цвета.

Рубашка — это несомненно обязательная часть любого мужского гардероба. Без нее не обходятся ни одни деловые мероприятия. Кроме того, данная часть гардероба делает внешний вид мужчины более презентабельным. Девушкам нравятся парни в рубашках.