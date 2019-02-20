Доска объявлений “Моя квартира”

Поиск жилья может затянуться надолго, если тратить время в поисковых системах. https://mykvartira.com — это популярный ресурс, где пользователям предлагают посмотреть новости недвижимости и выбрать лучший вариант с доски объявлений.

Основная информация про сайт

Моя квартира — это портал в виде доски с объявлениями, где предлагают пользователям приобрести или арендовать выбранное жилье. На сайте представлено сразу несколько категорий:

Аренда квартир. В этой категории посетители могут найти разные квартиры: начиная 1-комнатными и заканчивая элитным жильем.

Продажа квартир. В данном разделе гости смогут выбрать покупное жилье. Кроме целого помещения, в этой категории также можно приобрести отдельные комнаты.

Новостройки. Сейчас данный тип жилья все больше пользуется спросом. Это обусловлено тем, что данный тип квартир сделан по европейским стандартам. На ресурсе “моя квартира” пользователи смогут выбрать любые квартиры, вплоть до элитного жилья.

Коммерческая. Коммерческое жилье — это жилое помещение из государственно фонда, которое дается на временное пользование. К ним относят: офисы, торговые площадки.

Другая недвижимость. Тут могут находиться различные загородные дома, гаражи, пристройки или другое.

Всю представленную недвижимость можно посмотреть на сайте “Моя квартира”. Разработчики постарались все упорядочить, чтобы упросить и ускорить поиск. Сбоку от основной доски расположены фильтры, где пользователь может указать: страну, регион, город, район, тип помещения.

На данном портале представлена недвижимость из разных стран. Стоимость указана в валюте данного государства. Любой пользователь может добавить свое личное объявление по продаже или аренде недвижимости.