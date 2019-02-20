Разновидности текстиля для отелей

Отели очень тщательно относятся к выбору мебели и постельного инвентаря, ведь главная цель гостиниц — обеспечить посетителю хороший отдых. Чтобы это сделать, владелец должен выбрать качественные текстильные материалы, которые создадут посетителям комфортные условия пребывания. Хороший выбор материалов есть на http://anturage.com.ru/tekstil-dlya-otelya.

Разновидности текстиля для отеля

К текстильным предметам гостиницы относят:

Полотенца.

Халаты и тапочки.

Постельное белье.

Полотенца

Данный предмет — это обязательная часть любого хорошего отеля. Махровые полотенца могут отличаться различными цветовыми оттенками, которые добавят в серость дней немного яркости.

Само изделие должно состоять из хлопковой нити, чтобы полотенце было достаточно гигроскопическим. Выбирают плотные варианты, так как тонкие материалы быстро потеряют свой внешний вид. Также стоит при стирке использовать дополнительные средства, дабы полотенца были мягкими.

Халаты и тапочки

Данные изделия обычно присутствуют в сетевых отелях. Однако даже начинающие владельцы небольших гостиничных домиков смогут привлечь больше новых остей из-за такой особенности.

Уход за халатом осуществляют примерно такой же, как и за махровыми полотенцами. Дополнительно при стирке используют смягчающие средства.

Гостиничные тапочки — одноразовое изделие. Выделить их среди других можно с помощью вышитой эмблемы отеля.

Постельное белье

Для лучшей экономии лучше приобрести качественное текстильное постельное белье. Зачастую приобретают хлопковые изделия, а для люксовых номеров приобретают сатиновое белье.

В любой гостинице лишь один допустимый цвет белья — белый. Зачастую используют только однотонные цвета.