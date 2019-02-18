Особенности выбора стероидов

Культуристы должны задумываться относительно прироста мышечной массы, но при этом каждый организм обладает определенными возможностями. В дальнейшем происходит остановка на достигнутом. Для того, чтобы достигать новых результатов, обязательно требуются стимулирующие средства. Например, свою эффективность доказали стероиды.

Советы по выбору стероидов

Планируя купить стероиды, необходимо учитывать следующие аспекты:

наличие андрогенной активности, но при этом она выражена в разной степени;

мощные препараты приводят к появлению побочных явлений;

стероиды, выпускаемые в виде инъекций, признаны более безопасными;

при длительном применении стероидов повышается риск побочных эффектов и даже отказа, вследствие чего желательно провести 2 небольших курса с умеренной дозировкой.

Желательно применять другие препараты. Например, целесообразно принимать антиэстрогены. При таком комплексе предполагается гарантированный результат. Нужно понимать, что молниеносные результаты будут невозможными и целесообразно принимать стероиды только в рекомендованных дозах и с соблюдением подходящего графика. При приеме стероидов необходимо следить за состоянием здоровья и физической формой.