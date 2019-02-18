Нюансы получения кредита под залог недвижимости

Кредитование стремительно развивается в 21-ом веке. К тому же предлагаются разнообразные программы. Например, можно получить кредит под залог недвижимости с учетом действующих условий. Обязательно используют только подходящую залоговую недвижимость, ведь она должна быть ликвидной. В обязательном порядке должна быть дополнительная жилая площадь. Только при таких условиях можно получить кредит под залог недвижимости в Москве.

Рекомендации для оформления кредита

При получении необходимо обязательно провести оценку квартиры в соответствующей инстанции. Затем на основании суммы будет оформлен кредит, причем обычно можно получить только 60% от общей стоимости жилья. Перед оформлением кредита необходимо тщательно проанализировать свои финансовые возможности, чтобы в дальнейшем выполнять взятые перед собой обязательства и сохранить имущественные права.

Преимущества оформления кредита

Планируя получить кредит, можно отметить следующие преимущества:

Минимальная процентная ставка. Это обусловлено тем, что банк может обезопасить себя. Возможность получить крупную денежную сумму. Необходимо понимать тот факт, что банки учитывают оценочную стоимость недвижимости, предоставляемой в качестве объекта залога. При ликвидном имуществе можно получить большую сумму. Гарантируется простота оформления сделки.

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