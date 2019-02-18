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Положительные стороны и отзывы о МаксиМаркете

Новости партнеров от 18.02.2019

Уже давно торговля на бирже привлекает все больше новых пользователей. Очень важно в таком деле найти правильного брокера. MaxiMarket — это международный представитель, который успешно занимает лидирующие позиции на рынке торговли уже более 10 лет. Все отзывы о данном брокере можно найти здесь birzha.name.

Преимущества работы

Данный представитель единственный, кто входит в состав Ассоциации региональных банков “Россия”. MaxiMarket старается вести только чистую политику по отношению к своим клиентам, поэтому он непосредственно сотрудничает с МОФТ (Международное объединение Форекс трейдеров).

Многие пользователи оставляют только положительную оценку о данном представителе. Большинство выделяет такие преимущества работы с этим брокером:

  • Постоянная консультация специалиста.
  • Начальный депозит — 500$.
  • Прозрачность работы.
  • Защита личных данных.
  • Многие положительно отзываются о новых терминалах.
  • Нет дополнительной комиссии.
  • Постоянная работа технической поддержки.

Новички также отметили, что положительной оценки заслуживает обучение. На сайте данного брокера присутствуют бесплатные материалы по работе на биржах в виде книг, учебников и видео.

Для начинающих также выделена отдельная категория “Обучения”. Данная особенность позволяет быстро найти требующуюся информацию.

 

 

 

 

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