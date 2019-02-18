Экспресс-доставка из Китая

Многие российские компании и предприниматели занимаются закупкой продукции для своей деятельности в Китае. Один из самых крупнейших мировых рынков позволяет максимально выгодно получить необходимый товар по приемлемой стоимости закупки.

Большинство заказчиков в целях экономии на транспортировке часто нанимают китайские транспортные компании, жертвуя при этом собственным грузом. Китайские компании традиционно ориентируются не на качество доставки, а на минимальные затраты средств, что в результате приводит к последствиям, которые негативно отражаются на заказываемой продукции.

Как же поступить в данной ситуации? Как не отказываться от выгодных закупок в Китае и при этом получить груз в целости и сохранности? Ответ довольно прост. Использовать только проверенные компании, оказывающие услуги по доставке товаров из других стран.

Компания «Межтрансавто» предлагает Вам свои услуги по экспресс-доставке http://www.mezhtransavto.ru/express-dostavka/iz-kitaya/ из Китая в максимально короткие сроки с помощью авиаперевозок.

Доставка грузов путем воздушного транспортного сообщения имеет преимущества не только в сроках доставки товаров. Это удобно и надежно.

Благодаря экспресс-доставкам из Китая компании «Межтрансавто», Вы можете не беспокоиться за Ваш товар. Большой опыт работы, постоянное повышение качества перевозок, гарантируют исполнение заказа квалифицированно и в установленные сроки.

Все вопросы по транспортировке грузов остаются за компанией, включая таможенное и экспортное оформление. Забота о клиенте и качественное исполнение своих услуг являются основными критериями экспресс-доставки от компании международных перевозок «Межтрансавто».