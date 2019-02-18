Адвокатские услуги в Киеве и регионах

Являясь социально-активным, человек вступает во взаимодействие с социумом и государством. В результате возникают отношения, которые накладывают на человека определенные обязанности, несоблюдение которых, влечет наступление ответственности перед обществом. Главным источником этих обязательств выступает Конституция той или иной страны. Это основной источник законов, по своей сути являющийся договором между государством и населением, а также регулирующий различные отношения правового характера.

Находясь в сложной юридической системе, часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда человек нуждается в помощи по истолкованию буквы закона. Даже самые простые, казалось бы, ситуации могут породить массу проблем. В таких случаях, человек обращается к профессионалам за юридической консультацией или помощью.

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