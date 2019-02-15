И с чистого листа, или Желание для тех, кто не успел

В Китае, согласно национальной традиции, празднование Нового года проходит с пятого по девятнадцатое февраля. Для тех, кто не успел влиться в новую жизнь в 2019 году, есть еще один шанс начать все сначала. Встречайте подборку самых распространённых финансовых пожеланий, которые вызывают надежду на позитивные преобразования. А вдруг вы упустили из виду что-то важное?

Жить по средствам

Придерживайтесь аналитических тенденций в формировании бюджета на месяц, как при организации приема платежей, например. Анализируйте расходы, сравнивайте цены, вычисляйте среднюю сумму покупки. Это позволит поддерживать финансовую стабильность.

Сесть на «финансовую» диету

Для сторонников ЗОЖ разгрузочные дни позволяют снизить общую калорийность питания за неделю и месяц. Этот же принцип работает при финансовом планировании. Выбирайте удобные дни и устраивайте «финансовую диету», когда деньги тратятся только на необходимый минимум.

Отказаться от бесполезных трат

Пересмотрите расходы. Возможно, от каких-то пунктов стоит отказаться без жертв. Это может быть годовой абонемент на фитнес, куда удалось выбраться пару раз, или счета за мобильную связь. Смена тарифа на более выгодный – тоже часть бережного отношения к деньгам.

Подключить автоплатеж

Популярная услуга рекуррентных платежей удобна в ситуациях, когда есть регулярные выплаты. Автоматическое списание можно настроить для коммунальных услуг, штрафов ГИБДД, выплат по кредитам. Правильно подключенная услуга станет напоминанием о необходимости внести средства на соответствующий счет. Списание произойдет автоматически и убережет от просроченных задолженностей.

Создать «подушку безопасности»

Создать резервный фонд необходимо всем. Рекомендуется хранить на отдельном счете сумму размером не менее трех зарплат. Это станет «подушкой безопасности» для форс-мажорных ситуаций.

Разобраться с перспективами

Достигнуть финансовой стабильности можно двумя способами: либо меньше тратить, либо больше зарабатывать. Если возникают проблемы с первым пунктом, то пора поискать другую работу. Или заняться собственным бизнесом. Оценить перспективы сотрудничества по вопросам приема платежей можно у специалистов крупных компаний, по телефону: +7 495 648-67-44, например.

Новую жизнь можно начинать с любой даты, которая понравится. Главное двигайтесь, глядите, или, как утверждают социальные сети, хотя бы лежите в направлении мечты.