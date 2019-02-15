Реабилитация после инсульта

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. В данном случае определенные участки мозга перестают получать необходимое питание. Очень важно провести реабилитацию после инсульта в СПб.

Что такое инсульт?

Инсульт — ухудшение кровообращения участков мозга. Различают две разновидности данной болезни:

Геморрагическая. Возникает в следствии разрыва сосуда, что приводит к скапливанию крови в тканях, тем самым вызывая давление. Ишемическая. Популярная форма заболевания, при которой закупориваются сосуды, что провоцируют недостаток кислорода в клетках, тем самым нарушая всю работу.

Лечение и реабилитация

Инсульт — это опасное заболевание, которое требует незамедлительной экстренной помощи. Не стоит применять самолечение, так как это может ухудшить состояние. Несмотря на всю опасность данной патологии, если вовремя обратиться к врачу и пройти хорошую реабилитацию, то очень возможно, что в скором времени человек сможет вернуться к привычному образу жизни.

Вначале все лечение направляют на поврежденные участки мозга, при этом стараясь не дать распространиться всему заболеванию. Для комплексной терапии применяют сразу несколько типов препаратов.

Очень важно после основного лечения уделить внимание реабилитационным методикам. Обычно все функции возвращаются к пациенту уже спустя 3 месяца, но ближе к полугоду процесс восстановления замедляется, поэтому очень важно начинать меры лечения уже на начальных стадиях.

Реабилитационный центр предлагает клиентам усовершенствованную реабилитационную программу, которая влияет сразу на несколько систем всего организма: