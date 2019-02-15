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Натяжные потолки Кудрово

Новости партнеров от 15.02.2019

Натяжные потолки все быстрее и крепче занимают места на рынке строительных товаров. Большинство квартир, сделанные по европейскому стандарту, имеют именно такую потолочную отделку. Натяжные потолки в Кудрово — качественный вариант за приятную стоимость.

Достоинства и недостатки

Большинство современных квартир обустроены именно натяжными потолками, так как данная конструкция уже хорошо себя зарекомендовала среди клиентов. Такой вид потолков по виду материала можно разделить на две части:

  1. Пленочные. Наиболее распространенные, так как их можно применять в любой части помещения, даже с высокой влажностью.
  2. Тканевые. Устанавливают зачастую в гостиных или спальнях.

У натяжных потолков много достоинств, но к популярным относят:

  • Адекватная стоимость. Если в начале своей популярности данные конструкции имели большой спрос и высокую цену, то в современных реалиях стоимость данного варианта значительно уменьшилась. Это обусловлено большой конкуренцией на рынке.
  • Влагоустойчивость. Данная особенность позволяет устанавливать такие потолки в ванной и туалете. Правда это относится только к пленочному материалу, который способен выдержать даже несколько литров воды.
  • Быстрая установка. Для монтажа конструкции достаточно натянуть полотно на один уровень и закрепить его. Такие шаги занимают буквально 3-5 часов. Желательно при установке убрать из комнаты всю мебель, дабы во время работы тепловой пушки ничего не повредить.
  • Большой срок службы. При правильной эксплуатации конструкция прослужит около 15 лет. Если при этом использовать только качественный материал, то внешний вид за эти года практически никак не поменяется.

Натяжные потолки — универсальный и недорогой вариант, который подходит для любого типа помещения.

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