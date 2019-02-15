Натяжные потолки Кудрово

Натяжные потолки все быстрее и крепче занимают места на рынке строительных товаров. Большинство квартир, сделанные по европейскому стандарту, имеют именно такую потолочную отделку. Натяжные потолки в Кудрово — качественный вариант за приятную стоимость.

Достоинства и недостатки

Большинство современных квартир обустроены именно натяжными потолками, так как данная конструкция уже хорошо себя зарекомендовала среди клиентов. Такой вид потолков по виду материала можно разделить на две части:

Пленочные. Наиболее распространенные, так как их можно применять в любой части помещения, даже с высокой влажностью. Тканевые. Устанавливают зачастую в гостиных или спальнях.

У натяжных потолков много достоинств, но к популярным относят:

Адекватная стоимость. Если в начале своей популярности данные конструкции имели большой спрос и высокую цену, то в современных реалиях стоимость данного варианта значительно уменьшилась. Это обусловлено большой конкуренцией на рынке.

Влагоустойчивость. Данная особенность позволяет устанавливать такие потолки в ванной и туалете. Правда это относится только к пленочному материалу, который способен выдержать даже несколько литров воды.

Быстрая установка. Для монтажа конструкции достаточно натянуть полотно на один уровень и закрепить его. Такие шаги занимают буквально 3-5 часов. Желательно при установке убрать из комнаты всю мебель, дабы во время работы тепловой пушки ничего не повредить.

Большой срок службы. При правильной эксплуатации конструкция прослужит около 15 лет. Если при этом использовать только качественный материал, то внешний вид за эти года практически никак не поменяется.

Натяжные потолки — универсальный и недорогой вариант, который подходит для любого типа помещения.