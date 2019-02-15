Натяжные потолки Кудрово

Натяжные потолки все быстрее и крепче занимают места на рынке строительных товаров. Большинство квартир, сделанные по европейскому стандарту, имеют именно такую потолочную отделку. Натяжные потолки в Кудрово — качественный вариант за приятную стоимость.
Достоинства и недостатки
Большинство современных квартир обустроены именно натяжными потолками, так как данная конструкция уже хорошо себя зарекомендовала среди клиентов. Такой вид потолков по виду материала можно разделить на две части:
- Пленочные. Наиболее распространенные, так как их можно применять в любой части помещения, даже с высокой влажностью.
- Тканевые. Устанавливают зачастую в гостиных или спальнях.
У натяжных потолков много достоинств, но к популярным относят:
- Адекватная стоимость. Если в начале своей популярности данные конструкции имели большой спрос и высокую цену, то в современных реалиях стоимость данного варианта значительно уменьшилась. Это обусловлено большой конкуренцией на рынке.
- Влагоустойчивость. Данная особенность позволяет устанавливать такие потолки в ванной и туалете. Правда это относится только к пленочному материалу, который способен выдержать даже несколько литров воды.
- Быстрая установка. Для монтажа конструкции достаточно натянуть полотно на один уровень и закрепить его. Такие шаги занимают буквально 3-5 часов. Желательно при установке убрать из комнаты всю мебель, дабы во время работы тепловой пушки ничего не повредить.
- Большой срок службы. При правильной эксплуатации конструкция прослужит около 15 лет. Если при этом использовать только качественный материал, то внешний вид за эти года практически никак не поменяется.
Натяжные потолки — универсальный и недорогой вариант, который подходит для любого типа помещения.