Оформление микрозайма в Joymoney

У каждого в жизни случаются неприятности, когда срочно требуются финансы. Joymoney — компания, что уже достаточно долго занимается оформлением быстрых кредитов. Для подачи заявки используют https://joy.money.

Краткая информация о компании

Joymoney — это сервис, что предлагает пользователям получение микрофинансовых займов за короткое время. Данная организация занимается выдачей кредитов по всей территории России. Все операции проводятся в онлайн-режиме, поэтому личное присутствие в офисе даже не требуется.

Данная микрофинансовая компания занимается выдачей кредитов уже более 4 лет. Займы оформляются на сумму от 3 000 руб. и до 60 000 руб. Этот сервис пользуется огромным спросом, ведь именно здесь оформляют кредиты по номеру телефона и паспорту, при этом весь процесс не занимает более 30 минут.

Каждый пользователь может выбрать понравившийся тариф. Всего клиентам предлагают пять вариантов оформления:

Старт. На этом этапе выдают минимальные финансовые средства — до 8 000 руб. на 1 месяц. Проценты по тарифу — от 1 % в день. Мастер. Максимальная сумма займа — 13 000 руб. Срок погашения — 1 месяц. Проценты — от 0,9% в день. Эксперт. Сумма выдачи — до 30 000 руб. Период погашения — до месяца. Проценты — от 0,8% в день. Практик. Максимальная сумма выдачи — до 40 000 руб. Срок погашения — до 5 месяцев. Профи. Сумма выдачи — от 40 000 до 60 000 руб. Время погашения — до 5 месяцев.

Для юридических лиц действуют отдельные условия получения кредита. Минимальная сумма займа — от 300 000 руб. под 2%. Специалисты данной организации подберут индивидуальные условия для каждого представителя малого и среднего бизнеса.

Если внезапно возникли финансовые проблемы, то Joymoney — отличное решение данной проблемы.