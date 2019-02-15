Рекомендации по выбору свай

Винтовые сваи активно используются для создания различных фундаментов. Они предлагаются по доступным ценам, могут использоваться в любое время года и радовать долговечностью (срок службы составляет 50 лет). Свайный фундамент идеально подходит для пучинистых, а также просадочных почв.

Как выбрать сваи

На сайте vipsvai.ru можно выбрать сваи, внимательно изучив их следующие характеристики:

Диаметр. С этим параметром напрямую связана несущая способность используемых изделий. В наши дни популярны сваи, диаметр которых составляет 57-219 миллиметров. Для забора можно выбирать более тонкие изделия, а для деревянных домов и дач – от 108. Тип наконечника. Он может быть литым или сварным. Обязательно учитывают вес строящегося здания. Сваи с литыми наконечниками подойдут под тяжелые здания, сварными – заборов. При этом прочность будет гарантированно одинаковой так же, как и устойчивость к внешним факторам. Защитное покрытие. Рекомендуется выбирать сваи, которые будут обработаны цинкованным слоем, грунтовкой по металлу, битумной мастикой, полимерной пленкой. Толщина стенки. Обязательно выбирают изделие с толщиной 3-5 миллиметров, так как она важна для несущей способности фундамента. Для забора подойдет 3.5 миллиметров, а для хозяйственных блоков и промышленных построек – 4, для частных домов – 5.

Нужно понимать, что свайный фундамент создается с оптимальной легкостью и в минимальные сроки, но при этом он радует высоким уровнем надежности и качества. При правильном выборе свай и его последующем правильном сооружении можно рассчитывать на длительную эксплуатацию, которая растянется на несколько десятилетий. Успешное создание фундамента возможно только, если удастся выбрать сваи высокого качества и с оптимальными техническими параметрами.