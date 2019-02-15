Покупка гелиевых шаров

Все любят неожиданные сюрпризы и приятные подарки. Чтобы красиво украсить помещение к празднику выбирают воздушные шарики. Широкий ассортимент гелиевых шариков можно найти здесь.

Почему стоит выбрать именно нас?

Наша компания уже достаточно давно занимается продажей гелиевых шариков, поэтому в интернете можно найти множество положительных отзывов о нашей работе. Все шары дополнительно обрабатываются специальным раствором, который продлевает срок годности товара до 3-х месяцев.

В ассортименте присутствуют не только обычные шары, но и интересные композиции. Многие считают, что такие украшения обычно нравятся только девушкам. Но даже для сильного пола у нас найдутся интересные композиции в виде усов, алкоголя и просто мужского стиля.

Вы не знаете какой вариант выбрать? Для наших клиентов представляем хит этого сезона — светящиеся шары. Они не только добавят праздничного настроения, но и удивят многих на вечеринке.

Чтобы подарить детям настоящую сказку, у нас можно найти композиции с единорогом и русалками. Такой элемент создаст настоящее сказочное настроение, а малыши смогут почувствовать себя настоящими героями.

Кроме того, если фантазия позволяет, можно заказать свою надпись на шариках. Такой шарик имеет круглую форму и продается поштучного. Цвета могут быть совершенно разные.

На день рождения обычно выбирают шары с цифрами. Такой вариант украшения понравится любому имениннику. Дополнительно такую композицию можно украсить обычными шариками, которые также присутствуют в нашем ассортименте.

Заказывают и оплачивают товар непосредственно на сайте компании. Если у клиента не получается забрать заказ, то об этом стоит оповестить менеджера заранее. В случае неоплаты товара, будет дополнительно насчитываться неустойка.