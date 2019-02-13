Выбираем оборудование для освещения

Правильная организация освещения является обязательной для создания особенной атмосферы в доме. При этом предполагается возможность выбора функционального оборудования с учетом особенностей его конструкций и технических характеристик.

Разновидности осветительного оборудования

Современные магазины света в Москве предлагают разнообразное осветительное оборудование:

Светильник. Прибор способствует распределению равномерного освещения по всему помещению. В последнее время все более востребованными становятся светодиодные светильники. Люстры. Такой подвесной осветительный прибор состоит из нескольких лампочек. Современные пульты предлагаются с пультом дистанционного управления, вследствие чего регулировка возможна без обычных выключателей, к которым необходимо становиться. Также популярными являются модели с регуляторами света, позволяющие правильно и плавно регулировать освещение. Бра. Подвесной настенный прибор идеально подходит для маленьких комнат, где он даже заменяет большие люстры. Торшеры. Бывают напольными и настольными. Основное отличие – это надежная подставка с абажуром, вследствие чего гарантируется защита глаз от неприятного яркого света. Иногда длину подставки можно менять, вследствие чего световой поток будет на разной высоте. Настольные лампы. Классические модели отличаются деревянным основанием и абажуром светлого цвета, декором с камнями и орнаментами. Современные лампы создаются даже из огнеупорного пластика и закаленного стекла, вследствие чего они подойдут даже для помещения в стиле хай-тек.

Такое разнообразие осветительных приборов важно для тех, кто заинтересован в правильной организации освещения в комнате с учетом максимально возможного комфорта.