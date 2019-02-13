Основные отличия Kugoo M3 Pro

Kugoo M3 Pro – современный электрический самокат заслуживает особенной популярности у представителей целевой аудитории. Такое уникальное транспортное средство обладает улучшенными характеристиками и отличается высоким уровнем надежности, безопасностью, благодаря чему пользуется особой популярностью.

Особенности конструкции

На сайте https://kugoo-russia.com/elektrosamokat-kugoo-m3-pro-chernyj/ можно выбрать современный самокат, выгодно отличающийся от остальных моделей.

Конструкция модели тщательно продумана. Деку самоката можно складывать для того, чтобы транспортировать его даже в общественном уровне. К тому же в новой модификации появилась специальная ручка, способствующая максимально удобной переноске.

Самокат оборудован специальным расстоянием, позволяющим ездить даже на дальние расстояния. Для максимально возможного комфорта предусмотрены специальные мягкие ароматизаторы, которые можно регулировать по высоте. В результате поездка будет комфортной.

На каждом колесе есть по два тормоза. Это способствует динамике и стабильности. При этом предполагается возможность выбора транспортного средства с максимально возможной нагрузкой до 130 килограмм и использования усовершенствованной аккумуляторной батареи на 48 Вольт. Высокая скорость и маневренность транспортного средства будут важными отличительными характеристиками.

На рулевом колесе располагаются кнопки, позволяющие успешно управлять транспортным средством.

На электрическом самокате можно безопасно ездить даже в темное время суток, ведь предполагается наличие фары и стоп-сигнала для безопасных поездок.

Kugoo M3 Pro признан одним из самых лучших и проверенных современных электрических самокатов, поэтому его выбор оказывается целесообразным в большинстве случаев.