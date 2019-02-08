Правила дорожного движения в России

Правила дорожного движения обязательны для соблюдения всеми российскими водителями. Каждый год в законодательство РФ вносят поправки с учетом безопасности автомобилистов. В последний раз обновление ПДД произошло 21 декабря 2018 года, о чем свидетельствует Постановление №1478.

Важность соблюдения ПДД в России

Каждый автомобилист, вне зависимости от своего опыта, должен досконально соблюдать ПДД России для предотвращения нежелательных ситуаций с контролирующими органами, в том числе ГАИ. Правила дорожного движения должны обеспечивать высокий уровень безопасности на дороге, поэтому водители должны соблюдать установленные требования так же, как и пешеходы. Если не учитывать ПДД, появляются высокие риски дорожно-транспортных происшествий и дальнейшего получения травм участников события, а, возможно, даже летального исхода.

ПДД обновляют ежегодно. Эксперты регулярно изучают имеющуюся статистику, определяя последствия автомобильных аварий и основные причины подобных ситуаций. Именно по этой причине необходимо учитывать все внесенные изменения для повышения безопасности и правильного управления транспортным средством.

Опытные автомобилисты понимают, что они должны знать собственные права при управлении транспортным средством. В противном случае появляются высокие риски того, что нужно будет оплачивать штрафы за нарушения, которые были придуманы инспекторами дорожных служб. Только те водители, которые знают обязанности и права, могут правильно действовать в большинстве специфических ситуаций.

ПДД может отличаться для городов, сельских населенных пункт и трасс, ведь ситуация на проезжей части оказывается абсолютно разной и определяются различные риски для пешеходов и водителей.

Соблюдение ПДД – это гарантия предотвращения опасных ситуаций на дороге.