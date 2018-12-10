Малоизвестные факты касаемо славян

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На самом деле славяне являются практически ровесниками современной эры. Археологические культуры, которые признаны большинством археологов славянскими, приходятся на шестой — седьмой столетия.

Есть доказательства того, что славяне жили в достатке и даже в изобилии. Они не были в язычниками. Абсолютно все восточнославянские племена, населявшие Киевскую Русь, разговаривали исключительно на едином древнеславянском языке. Оказывается, пленников на Руси не брали в рабство. А еще — здесь не знали о существовании многих овощей, которые сейчас привычны для нас. Это морковь и капуста, а также свекла, помидоры и огурцы. Также здесь не знали и корнеплодах. Главной пищей для древних славян была каша. А еще — хлеб и мясо.