Получение миграционной карты — пересечение границы Украины, Латвии и Казахстана

Миграционная карта для жителей Украины позволяет пересекать границу и пребывать в других странах в течение определенного срока легально. На сайте Въезд-Выезд-Украина.Ру вы узнаете, как получить новую миграционную карту. Для вас гарантируют полное сопровождение в дороге, а также и на границе. Профессионалы помогут легально пересечь границу Украину гражданам Украины и СНГ, а также ЕС.

Миграционная карта представляет собой документ, в котором есть уникальный номер. Здесь указаны личные данные иностранца, который прибывает в другое государство. также необходимо указать цель пребывания и сроки. Следует быть очень внимательным при заполнении документа, здесь исключены ошибки или опечатки — это не допускается.

При наличии миграционной карты есть возможность для иностранца ходатайствовать о выдаче разрешения на временное проживание либо вида на жительство, Этот документ необходим и для того, чтобы в другой стране вы могли легально оформиться на работу или поступить в учебное заведение. Важно заполнять все поля четко, кириллицей. Для того чтобы вносить информацию, необходимо удостоверение личности.