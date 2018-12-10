Поездка на границу за миграционной картой — особенности

При въезде граждан других стран на территорию России необходимо заполнить бланк, где указывается информация касаемо иностранца, который желает посетить страну, а также о месте назначения и цели визита, сроке пребывания. И здесь важно не допустить ошибку или опечатку. на сайте На-Границу.Ру: выезд за миграционной картой вы сможете во всех подробностях узнать о том, как можно оперативно и легально решить вопрос касаемо получения новой миграционной карты.

Миграционная карта представляет собой документ, в котором есть две важные части — бланк на въезд и на выезд. первая — часть А — остается у сотрудника таможни после того, как он все проверит. На второй — части В — будет поставлен штамп, подтверждающий, что вы сможете законно пребывать на территории страны. Эту часть вам вернут. Она должна храниться в целости до момента, когда вы будете выезжать из России.

Заполняют карту в момент прохождения паспортного контроля на пограничном посту. Это делает лично въезжающее лицо.

Подобная процедура обязательна для тех, кто пересекает границу России на непродолжительный срок, без визы. В этом случае иностранец может находиться в стране не более трех месяцев. После истечения этого срока он должен или покинуть Россию, или продлить миграционную карту.