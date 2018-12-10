Поездка за границу для получения миграционной карты

Миграционная карта представляет собой документ, который подтверждает законность пребывания мигранта в России. Для оформления трудового патента и РВП, а также вида на жительство этот документ строго обязателен. На сайте Выезд-за-МиграционнойКартой.Ру вы сможете более подробно узнать о въезде и выезде за миграционной картой. Компания с радостью поможет получить новые легальные миграционные карты, решить сопутствующие вопросы юридического характера. Для вас — услуга «поездка на границу за миграционной картой», которая актуальна для украинцев и молдован, а также граждан ЕС и СНГ.

При отсутствии на руках миграционной карты либо истечения срока ее действия, мигрант может быть задержан, оштрафован и даже выдворен из страны.

Дабы избежать подобных негативных последствий, следует бережно хранить миграционную карту и грамотно ее заполнить во время пересечения границы. Просроченная миграционная карта не позволяет оформить документы. Очень важно не допустить ошибки во время ее заполнения, ведь в УФС миграционная карта не будет принята в случае наличия различных исправлений и опечаток. Если вы желаете получить трудовой патент, то обязательно укажите в миграционной карте цель въезда — работа. В противном случае документы на патент вы не сможете сдать.