Поездки до границы за миграционной картой

В результате пребывания иностранцев в России сверх установленных законом сроков, возможны негативные последствия. Так, это может привести к тому, что вы получите запрет на въезд в страну. Избежать подобного, вам поможет поездка на границу за миграционной картой. Миграционная карта представляет собой официальный документ о пересечении границы России. В нем содержатся важные сведения касаемо иностранца, а также дата его въезда в страну. Для России и Беларуси существует единый образец подобной карты. Получив ее в одной из этих государств, можно использовать и в другой. На российско-белорусской границе подобный документ не оформляют.

Проблема незаконной миграции весьма остро стоит в развитых государствах. И правила въезда, а также пребывания иностранцев все более ужесточаются во всем мире. Благодаря миграционной карте жители СНГ могут находиться в России в течение месяца. Въехав в Россию в безвизовом режиме, иностранец не может находиться на территории страны более трех месяцев в течение полугода. И формально подобный вариант продления пребывания в России не должен работать. Обновлять карту необходимо до того момента, как истечет срок действия. Иначе вы будете оштрафованы на границе за нарушение правил страны. Возможен даже запрет на посещение России в течение нескольких лет.