Оздоровительная программа для старшего поколения в Сочи

Для людей преклонного возраста существуют сотни программ, которые способствуют поддержанию их здоровья и хорошего самочувствия. Одной из подобных программ является Программа Серебряный возраст в Сочи. В ходе данной программы представители старшего поколения, возрастом от 55 лет, могут оздоровиться, поддержать свой жизненный тонус за счет ряда лечебно-оздоровительных процедур, проконсультироваться с врачами-специалистами и в целом насладиться приятным времяпровождением в хорошей компании.

Программа Серебряный возраст, в отличие от других подобных курортов, предлагает своим гостям помимо целенаправленного оздоровления также посещать разнообразные интересные экскурсии. Объем процедур, которые гости проходят в течение отпуска в санатории, немногим меньше, чем на других подобных курортах. Однако это обусловлено тем, что людям преклонного возраста не рекомендуется сильно нагружать свой организм различными упражнениями и целебными массажами.

Путевка на данную программу приобретается минимум на 7 дней. Это минимальное время, за которое можно достичь какого-то полезного результата от процедур. Впервые программа была введена в Сочинском санатории «Знания», который и сейчас является одним из самых популярных на курорте. Со временем, данную оздоровительную программу для старшего поколения начали проводить и в других пансионатах и отелях, в частности в таких пансионатах как «Изумруд», «Бургас», «Орбита-1» и другие. Ввиду популярности программы, сотрудники баз советуют бронировать путевки заранее – лучше всего, за полгода до заезда. Это гарантирует то, что гости попадут на программу в удобное, в первую очередь для них самих, время, а также то, что цена на курорт будет ниже, чем, если приобретать билеты непосредственно в сезон перед заездом.

В стоимость путевки включен стандартный номер, трехразовое питание, бассейн и процедуры, подбираемые для каждого гостя индивидуально, а также консультации у врачей и специалистов программы. В течение всего времени, которое гости проведут в рамках программы, они будут окружены заботой и вниманием опытных специалистов.