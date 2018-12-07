Куры для дачи- как правильно ухаживать

Ежегодно каждый дачный участок пополняется всё новыми и новыми курами. К разведению этих птиц, безусловно, стоит подходить со всей внимательностью и ответственностью, так как от этого зависит то, правильную ли Вы выбрали породу курей, их физическое здоровье, сколько яиц принесут куры своих хозяевам и как оценить их на рынке (если куры разводятся для продажи).

Наиболее активно разводятся куры на даче для личного потребления и продажи, или же у специальных разводчиков в промышленных масштабах. На сайте http://1kyra.ru можно найти ответы на любые вопросы, связанные с разведением кур на дачном участке. Например, на сайте перечислены десятки пород кур и их особенности, в какой среде им предпочтительно находиться и как за ними ухаживать. Также, приведены средние количества яиц, которые могут принести куры той или иной породы в год.

Как выбрать молодую курицу?

Для перспективы разведения кур желательно брать молодняк. Молодняком считаются куры возрастом от 4 до 5-6 месяцев. Они отличаются от старых кур по нескольким внешним особенностям. Во-первых, молодые куры имеют гладкие, блестящие перья. Во-вторых, на их лапах нет наростов и бугров. Ну и в-третьих, поведение молодых кур более энергичное и беспокойное, нежели у старых. Помимо того, рекомендуется обратить внимание на то, как курица реагирует на звук и подачу пищу. Старые куры относятся к резким звукам и подаче пищи более хладнокровно, нежели молодняк.

Куры любят тепло и свет. Поэтому в зимнее, холодное время года необходимо позаботиться о том, чтобы пернатые находились в тепле и не замерзали. Оптимальная температура содержания кур зимой — 18 °С. Не стоит забывать и об освещении. Если используется искусственный свет, то он должен гореть не более 18 часов в сутки. Подробнее об этом, и других вопросов, связанных с разведением кур, можно ознакомиться на сайте http://1kyra.ru.