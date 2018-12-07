Выгодный страховой полис КАСКО

На сегодняшний день автомобиль является самым распространенным транспортным средством. За счет своей многофункциональности и комфортабельности, данное средство передвижения пользуется невероятным спросом. Это, в свою очередь, обусловило появление на рынке колоссальное количество разнообразных брендов, фирм, классов машин, их форм, функциональных направленностей и так далее.

Количество автомобилей на дорогах возросло до такой степени, что парковка их стала большой проблемой в крупных городах. Такое количество транспортных средств на дорогах, к сожалению, становится причиной многих дорожно-транспортных происшествий. Вспомнив парадоксальный случай, который произошел в одном из штатов Америки, когда два легковых автомобиля, которые были на весь штат, умудрились врезаться друг в друга, можно представить себе, какая угроза ДТП существует сегодня. Поврежденные в ДТП автомобили, в большинстве случаев, подлежат ремонту, однако это влечет за собой большие денежные убытки. Существует возможность застраховать свою машину при повреждениях.

Страхование КАСКО — это надежное автострахование для людей, которые много времени проводят за рулем, переживают за состояние и безопасность своего автомобиля, которые часто попадают в дорожные происшествия. КАСКО поможет Вам оформить страховой полис без каких-либо трудностей и задержек. Оформить его можно даже онлайн. Для этого необходимо отправить заявку, после чего специалисты компании свяжутся с Вами для обсуждения нюансов договора. После проверки Ваших документов, которые также могут быть отправлены по Сети, для Вас будет оформлен необходимый страховой полис, который останется только подписать. Как видно из вышесказанного, оформить полис КАСКО не требует никаких усилий, а цены на него значительно ниже, чем могут предложить Вам другие страховые компании.