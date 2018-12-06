Особенности шоу «Дом2»

На сегодняшний день, мало кто смотрит телевизор. Но даже если остались такие любители, то скорее всего они успели посмотреть супер-шоу дом2 последние серии и обсудили все нюансы заключительных серий. Данный проект пользуется популярностью больше, чем 12 лет. И даже если кто-то никогда и не смотрел ни одной серии, то наверняка, это название ему знакомо. При этом, телепередача уже даже заполучила свой собственный слоган «Построй свою любовь».

Верить или не верить в это шоу?

Каждый человек решает самостоятельно, верить ли им во то, что происходит на телевиденье или нет. Но вот пока есть те самые высоченные рейтинги, которые так ждут продюсеры шоу, то будет и популярность, и востребованность, и желание людей пересматривать и узнавать о том, что же случилось с участниками. Что касается последних, то люди для шоу подобраны не просто так, — они участвовали в специальном кастинге, и отходили жесткие отборочные туры. Так, продюсеры присматриваются больше к тем ребятам, которые владеют хотя бы начальными актерскими навыками, а вот те, кто просто пришел построить свою настоящую любовь, то их зачастую не выбирают.

Что важно знать?

Если же на просмотр шоу подключились новички, то им следует знать об этом несколько интересных фактов:

участники проживают сугубо за счет денег проекта;

вся одежда им предоставляется профессиональной группой телепроекта;

каждый получает после завершения проекта зарплату в размере 270 долларов;

если участник находился на шоу длительный период, то может получить около 1000 долларов;

семейным парам выдается бюджет в пределах 3000 долларов США.

Конечно же, что конкуренция между участниками просто огромная. Благодаря тому, что на проекте постоянно происходят скандалы, шоу удерживается в рейтингах среди лучших телепередач.