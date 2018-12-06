Ремонт газовых плит: что важно знать?

Готовка на газовой плите каждой хозяйке приносит одно удовольствие. И дело даже не в простоте, а в том, что она сэкономит огромное количество времени, ведь на электрической готовить куда дальше. Но, случается и такое, когда необходим ремонт газовых плит, ведь при неправильной или чрезмерной эксплуатации устройство может выйти из строя. В таких случаях следует воспользоваться услугами компании Top Refit, которая предлагает услуги по ремонтированию и восстановлению этих кухонных приборов по приемлемым, выгодным и адекватным расценкам.

Частые причины неисправностей

Если необходимо устранить мелкую неисправность – это можно сделать в районе нескольких минут, но вот если поломка серьезная, то скорее всего, мастер на восстановление может потратить и несколько часов. Прежде всего, следует соблюдать все меры предосторожности, потому что, если использовать газовую плиту правильно, то возможно избежать многих неполадок с этой техникой. А вот частыми неисправностями могут быть следующие:

Не зажигается или постоянно выключается. Такое может случится если произошел сбой в автоматической системе розжига при неправильном использовании панели или ручек, произошло замыкание в розетке, не функционирует вилка или провод.

Газ гаснет во время работы. Здесь причина может крыться в том, что плохо доходит газ, либо же не работает регулировка подачи газа, либо сгорела термопара (регулятор).

Не включается электроподжиг. Эта неисправность не является приговором, просто у бытового прибора нет искры или щелчка, поэтому блок поджига скорее всего, придется заменять.

Не горят горелки техники. Если пламя не может функционировать на полную – горит слабенько, либо короны совершенно не видно, то скорее всего нужно производить капитальную очистку внутри горелки.

Среди других существенных неисправностей выделяют выход из строя кранов регулировки для подачи газа, а также то, когда слышно слишком сильно внутри помещения запах газового вещества. В таких ситуациях лучше не пользоваться бытовой техникой, а вызвать специалиста на дом.