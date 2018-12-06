Бальзам черного ореха Нуксен «Чистые легкие» с цветками липы

Кто же не любит зимним вечером, устроившись поудобней на кресле, укутаться теплым пуховым одеялом, выключить свет и наблюдать снежную метель с чашечкой ароматного чая из цветков липы. Но мало кто знает, что такой чай, так же как и бальзам черного ореха Нуксен «Чистые легкие», кроме всего прочего, обладает и весьма полезными свойствами.

Желательно цветки срывать до начала цветения, а затем сушат их. В такое время они содержат в себе наибольшее количество полезных веществ. Сорванный в июне цветок липы содержит в себе целый ряд различных веществ, которые зимою помогают укреплять ваш иммунитет. Прежде всего, с чаем вы получите от цветка витамины группы С. Эфирные масла, в таком чае, придают ему запах липового листа и специфический темно-желтый, а при сильной концентрации и оранжевый окрас. Особенно хочется обратить ваше внимание на то, что липовый чай в сырую погоду никак не сможет уберечь вас от простуды. Так как причиной возникновения простуды являются вирусы, которые не лечатся чаем. А противодействие ОРВИ оказывает только иммунитет человека. А вот поддержать свой иммунитет в период простуды вы можете. Для этого и необходимо пить насыщенный витаминами чай из цветков липы. Именно витамины, которые содержатся в самих цветках, оказывают иммуностимулирующее воздействие на ваш организм.

Кроме самого чая из листьев липы еще получают масляные экстракты которыми затем натирают кожу рук, лица, шеи. Такие экстракты помогают сделать кожу более мягкой, насыщают ее достаточным количеством витаминов, позволяют человеку расслабиться, отдохнуть, насладиться запахом эфирных масел. Вещества, которые входят в состав цветков липы создают на воде приятную пену, а каротин придает воде слегка оранжевый окрас. Такая ванна поможет вам расслабиться, забыть текущие проблемы и неурядицы, восстановит физические силы, повысит эмоциональный фон. Особенно ее эффективно принимать в конце рабочей недели.

Таким образом, мы можем констатировать то, что чай из цветков липы поможет вам укрепить иммунитет. Бальзам на основе черного ореха нуксен, в состав которого входят цветки липы обладает жаропонижающим, отхаркивающим действием и повышает иммунитет в целом. А масленые экстракты и ванны насытят вашу кожу витаминами, помогут преодолеть депрессию и поднимут настроение.

Бальзам черного ореха Нуксен Чистые легкие в состав которого входят цветки липы помогает поднять ваш иммунитет и делает Ваши легкими здоровыми и сильными.