Как заработать на иллюстрациях

Развитие развлекательного контента повлекло за собой востребованность в иллюстрациях. Разнообразные издания, журналы, интернет-блоги и каналы, различные агентства, заинтересованы в уникальности предоставляемого ими продукты. Как известно, первое, на что обращается внимание публика – это картинка. Ввиду этого, иллюстрирующий материал должен цеплять зрителя, заинтересовать его и побудить просмотреть предлагаемые услуги той или иной компании, издания, блога.



В настоящее время, художники имею возможность получать заработок на иллюстрациях . Безусловно, необходимо иметь талант к рисованию, желание и стремление развиваться в данном направлении. Заказчики, которые обращаются к иллюстраторам, ждут от них уникальных, оригинальных работ. Хороший иллюстратор должен прислушиваться к желанию заказчика относительно того или иного рисунка или эскиза. Художник должен обладать такими качествами как усидчивость, стрессоустойчивость, любознательность и самоконтроль. Хотя и считается, что творческие люди порой витают в облаках и не в силах планировать время, заказчики ждут от них, что работы будут выполнены в срок.



Работа иллюстратора интересна и никогда не повторяется. Кругозор иллюстратора пойдет ему только на пользу. Используя новые, современные техники и стили в процессе рисования, художник будет иметь большее уважение и востребованность у заказчика.



Что касается заработной платы иллюстратора, то она напрямую зависит от умений, навыков и опыта работы продавца услуги. Иллюстраторы, работающие в компании, конечно же, имеют фиксированную заработанную плату. Обычно, она колеблется между 20 и 100 тысячами рублей (в зависимости от размаха компании и способностей художника). Иллюстраторы-фрилансеры, работающие на постоянной основе в Интернете, могут заработать до 1000$ в месяц.