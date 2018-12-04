Прокат туристического оборудования в Санкт-Петербурге

Путешествие, походы и экскурсионные экстремальные поездки – весьма захватывающие мероприятия. Однако они требуют и хорошей подготовки, что в свою очередь означает, что необходимо продумать всевозможные детали и ситуации, которые могут возникнуть в процессе похода, и быть к ним готовыми, чтобы не оказаться в безвыходной и сложной ситуации. Безусловно, люди, которые решились на свой первый поход, могут не иметь необходимого, для этого, профессионального, специального снаряжения. К слову, наряду с ними и заядлые любители экстремальных походов могут обратиться в агентство, которое предоставляет прокат туристического снаряжения для таких случаев. Среди снаряжения, выдающегося на прокат могут быть и туристические, походные рюкзаки, палатки, спальники, коврики, треккинговые палки и многое другое оборудование.



Сайт mwtravel.ru предоставляет широкий выбор снаряжения на прокат. Агентство находится в городе Санкт-Петербург. В правилах аренды снаряжения значится, что бронировать снаряжение желательно заранее, в лучшем случае за месяц до предполагаемого похода. В залог оставляется некая сумма денег или какой-либо документ арендующего лица.



За повреждение или утерю снаряжения агентство выписывает денежные штрафы. С ними, а также ценами на аренду, можно ознакомиться на официальном сайте компании. В случае если оборудование подлежит ремонту, штраф уменьшается в два раза.



Специалисты компании также ведут свой блог в рамках сайта, где рассказывают о том, как выбрать нужное, правильное снаряжение для того или иного похода. Они предлагают безопасные маршруты поездок и делятся полезными советами с новичками в этом деле.



Путешествия и походы – это всегда увлекательно, захватывающе и интригующе. Это воспоминание навсегда останется в Вашей памяти как одно из самых ярких моментов в жизни.