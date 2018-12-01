Что представляет собой Сервисный центр Apple

Надежность техники Apple неоспорима. На мировом рынке фирма давно славится тем, что производит высококачественную продукцию. Однако ничто не бывает вечно, и время от времени любое устройство будет подвержено каким-либо неполадкам. Сервисный Центр Apple гарантированно поможет устранить неполадки и сбои устройства. Как отмечают сами специалисты, большинство поломок вызвано повреждением экранов и матриц, повреждением корпусов гаджетов и неаккуратное обращение с ними около воды. Проблемы, касающиеся внутреннего наполнения устройства, ровно как и заводской брак, встречаются весьма редко. Если замена неисправных элементов гаджета потребует длительного времени, компания готова предоставить аналогичного вида технику на время ремонта. Стоит отметить, что при ремонте или замене каких-либо деталей устройства используются только такие же оригинальные детали.



Также, по словам специалистов, нередко встречаются поломки системного блока гаджета и неполадки экрана. Для выполнения точной, полной диагностики может потребоваться пара часов. Для этих целей сервис-центром apple.mcs-service для пользователей устройств была введена первая абсолютно бесплатная диагностика техники. После нее можно получить рекомендацию специалиста касательного дальнейших действий по ремонту.



После сертифицированного ремонта предоставляется гарантия на замененные компоненты устройства. Для Вашего удобства и экономии времени, в Сервисном Центре Apple можно воспользоваться услугами курьера, который доставит Ваше устройства в Центр, и после диагностики или ремонта вернет его Вам в целости и сохранности. Данная услуга абсолютно бесплатная. Более того, служба поддержки компании работает круглосуточно, без перерывов и выходных.