Правила приема и сортировки металлолома

В последние десятилетия появились технологии, с помощью которых перерабатывают металлический лом для повторного использования. Это значительно снижает потребление природного металла, количество которого и так уменьшается с каждым днем. Чаще всего, безусловно, ввиду большего спроса, переработке подвергаются именно черные металлы. К ним относятся железо и железные сплавы, а также марганец и хром.



В каждом городе, особенно если в нем развита промышленная отрасль, есть пункты приема металлолома, как например услуга прием металлолома на карте москвы. Такие пункты представляют собой некое бюро, которое может скупить использованные, уже ненужные металлические конструкции. Воспользовавшись услугой, каждый гражданин может сдать скопившийся металлолом и получить за это денежное вознаграждение. Однако стоит отметить, что некоторые пункты устанавливают минимальный вес принимаемого металла. Это может быть вес от нескольких десятков килограмм до нескольких тонн. Оптовая продажа позволит получить дополнительный доход. Пункты приема металлолома принимают как черный, так и цветной металл. Соответственно, цена за низ тоже различается. Так как металл – это ресурс, который находится на счету в сфере промышленности, при получении металлолома подписываются соответствующие документы между получателем и поставщиком. Зачастую, вывоз лома бесплатный. Расходы за это берет на себя принимающая лом сторона. При перевозке лома используются специальный, подходящий для этого автотранспорт: большие фуры, контейнервозы, портеры и газели.



Технология переработки металлов включает в себя несколько ступеней. Сначала металлолом сортируют по его категориям и разновидностям. Самым важным является правильно разделить черные и цветные металлы, так как вместе они не подлежат переработке. Далее металлолом разрезают и раскраивают. Разбирают, отделяют и сортируют по химическому составу и качественным показателям. Затем разделяют лом черного металла и лом чугуна, а также отдельно группируют лом нержавейки. Переработка цветного металлолома более сложная и компонентная. Группируется отдельно каждый тип металла. Также на переработку отправляется лом драгоценных металлов и металлов, содержащих ртуть. Тем не менее, затраты на вторичную переработку металла меньше, чем затраты на его добычу из недр земли.