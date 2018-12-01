Что представляют собой и для чего нужны фрезерные станки

На различных предприятиях, мастерских, крупных и малых заводах, где производятся изделия из металла, необходимо производить обработку и шлифовку металлических конструкций. Помимо того, их необходимо разрезать, создавать воронки и углубления, сверлить отверстия. Все эти операции по обработке металла можно производить с помощью фрезерного станка. Он является одним из обязательных средств технического оснащения любой мастерской. Однако такой прибор с чисельно-программным управлением (ЧПУ) необходим далеко не каждому предприятию. В основном, он подходит конвейерному производству.

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